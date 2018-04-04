Часть госдоли в турецкой компании Aselsan будет продана

4 апреля 2018 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На приватизацию будет выставлено 30 процентов из 85 процентов государственной доли в турецкой военно-промышленной компании Aselsan, пишут в среду турецкие СМИ со ссылкой на источники в компании.

Сообщается, что стоимость выставленной на приватизацию доли в компании составляет 210 миллиардов турецких лир.

Отметим, что в 2014 году было приватизировано 15 процентов госдоли в Aselsan.

Военно-промышленная компания Aselsan создана в 1975 году на базе Вооруженных сил Турции.

Начиная с 1979 года, компания Aselsan производит продукцию оборонного назначения.

Официальный курс на четвертое апреля составляет 3,9832 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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