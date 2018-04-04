В Анкаре началась встреча президентов Ирана и Турции

БАКУ /Trend/ - В Анкаре началась встреча президента Ирана Хасана Рухани и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится в сообщении президентской администрации Турции.

Сообщается, что вчера вечером президент Ирана Рухани прибыл в Анкару для участия в трехсторонней встрече президентов Турции, Ирана и России.

В рамах встречи президентов трех стран будет обсуждаться вопрос урегулирования сирийского кризиса.

Отметим, что в последний раз президенты Ирана и Турции провели телефонный разговор 7 марта текущего года, в рамках которого также было обсуждено урегулирование сирийского кризиса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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