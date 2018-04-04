Турция до последнего будет бороться с террористическими организациями в Сирии – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция до последнего будет бороться с террористическими организациями в Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии, которая прошла с участием президента России Владимира Путина и президента Ирана Хасана Рухани.

Эрдоган отметил, что террористическая организация PYD несет серьезную угрозу безопасности региона, а также территориальной целостности Сирии.

«Турция также призывает мировое сообщество содействовать решению сирийского кризиса», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в военных столкновениях в Сирии наибольшие потери несет сирийский народ, и "мы, как страны-гаранты, должны содействовать решению сирийского кризиса".

Отметим, что сегодня в Анкаре состоялся трехсторонний саммит президентов Турции, России и Ирана - Реджепа Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Рухани.

Напомним, что основной темой саммита являлось урегулирование сирийского конфликта.

Напомним, что для участия в саммите в Турции накануне в Анкару прибыли президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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