ВВС Турции ликвидировали 14 террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) ликвидировали 14 боевиков на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

Операция была проведена в районе Хакурк.

Также были уничтожены более 13 опорных пунктов террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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