БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержке террористов, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Глава турецкого государства напомнил о недавней встрече президента Франции с делегацией PYD (сирийское крыло террористов PKK) в Париже.

"Вы поддерживаете террористов, а потом встречаетесь с ними в Елисейском дворце. Вы видите, что творится в Германии? Подобное может ожидать и Францию. Чем больше Запад будет поддерживать террористов, тем масштабней будут последствия террористической деятельности в этих странах", - сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, по последним данным в сирийском Африне нейтрализовано четыре тысячи террористов.

"Если добавить к этой цифре количество боевиков, нейтрализованных внутри Турции, а также на севере Ирака, то этот показатель достигнет 4200-4300", - добавил президент.

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