Движение в Босфоре временно перекрыли после наезда сухогруза на дом

8 апреля 2018 02:14 (UTC+04:00)

Пролив Босфор временно закрыт для прохода судов после того, как сухогруз врезался в прибрежное здание, пишет турецкая газета Daily Sabah.

Инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени в историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула. Следовавшее из Египта на Украину судно Vitaspirit, зарегистрированное на Мальте, врезалось в стоящий на берегу особняк рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. Из-за неполадок с рулем сухогруз не смог быстро сманеврировать, чтобы избежать столкновения.

В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах.

По информации газеты, разрушенный особняк был построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов. Последние несколько лет он использовался для проведения концертов и свадеб.

Опасности для экологии в районе происшествия нет.

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