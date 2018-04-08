Движение в Босфоре временно перекрыли после наезда сухогруза на дом

Пролив Босфор временно закрыт для прохода судов после того, как сухогруз врезался в прибрежное здание, пишет турецкая газета Daily Sabah.
Инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени в историческом районе Анадолухисар в азиатской части Стамбула. Следовавшее из Египта на Украину судно Vitaspirit, зарегистрированное на Мальте, врезалось в стоящий на берегу особняк рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. Из-за неполадок с рулем сухогруз не смог быстро сманеврировать, чтобы избежать столкновения.
В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах.
По информации газеты, разрушенный особняк был построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов. Последние несколько лет он использовался для проведения концертов и свадеб.
Опасности для экологии в районе происшествия нет.
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