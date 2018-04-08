ВВС Турции продолжают антитеррористические операции на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в воскресенье.

Антитеррористическая операция проводится в районе Хакурк.

«В ходе операции сегодня уничтожены 12 целей террористов», - говорится в сообщении.

Отметим, что ВВС Турции в рамках борьбы с РПК приступили к масштабной военно-воздушной операции, в ходе которой были уничтожены 89 террористов.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

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