ВС Турции провели операции против РПК внутри страны

БАКУ /Trend/ - ВС Турции провели внутри страны три локальных военных операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут в понедельник турецкие СМИ.

Операции проводились в юго-восточных провинциях страны. Были уничтожены девять опорных пунктов РПК, изъято большое количество огнестрельного оружия.

Также сообщается, что продолжаются операции против РПК на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

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