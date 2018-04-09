ВС Турции провели операции против РПК внутри страны

9 апреля 2018 09:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции провели внутри страны три локальных военных операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут в понедельник турецкие СМИ.

Операции проводились в юго-восточных провинциях страны. Были уничтожены девять опорных пунктов РПК, изъято большое количество огнестрельного оружия.

Также сообщается, что продолжаются операции против РПК на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВВС Турции продолжают антитеррористические операции на севере Ирака
Турция 7 апреля 13:09
ВС Турции в Сирии ведут борьбу с террористами – премьер
Турция 6 апреля 15:31
ВВС Турции осуществляют масштабную военную операцию на севере Ирака
Турция 6 апреля 14:15
ВВС Турции ликвидировали 14 террористов на севере Ирака
Турция 6 апреля 10:41
Находящиеся в сирийском Африне ВС Турции получат финансовую компенсацию
Турция 4 апреля 14:47
В сирийском Африне создана «национальная армия»
Турция 3 апреля 16:02
МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов
Турция 31 марта 12:01
В Турции совершено нападение на воинскую часть, есть погибшие
Турция 30 марта 09:55
В Турции задержаны свыше 30 членов РПК
Турция 30 марта 09:12
В Турции совершено нападение на военных, есть раненные
Турция 29 марта 16:24
ВС Турции освободили от террористов два населенных пункта в Ираке
Арабские страны 29 марта 14:54
Террористические организации ИГ и РПК являются «продуктом» ряда сил - премьер-министр Турции
Турция 29 марта 10:20
Турция оказывает гуманитарную помощь населению Африна
Турция 29 марта 09:24
В Турции уничтожен террорист, за голову которого обещали $150 тыс.
Турция 27 марта 15:40
МВД Турции о числе ликвидированных внутри страны террористов
Турция 27 марта 11:41
МВД Турции завило о ликвидации свыше 20 террористов внутри страны
Турция 26 марта 12:19
Один турецкий военнослужащий погиб, двое ранены в результате перестрелки с террористами РПК
Турция 23 марта 22:25
Разведка Турции сообщила о проникновении в страну 2 тыс. террористов из Ирака
Турция 23 марта 09:47