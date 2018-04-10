Вице-премьер Турции о выводе военных из Африна

БАКУ /Trend/ - Турецкие военнослужащие покинут сирийский Африн после политического урегулирования кризиса в Сирии.

Об этом заявил вице-премьер правительства Турции Бекир Боздаг, сообщают турецкие СМИ.

"Мы прибыли туда не как оккупанты и не собираемся оставаться в Африне, так как уважаем территориальную целостность Сирии. Мы освободили Африн от террористов, в настоящее время идут работы по разминированию. Мы передадим власть в Африне местному населению, которые сами наладят свою жизнь. Как только он будет найдено политическое решение кризиса, мы уйдем оттуда", - сказал Боздаг.

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