В Турции на фабрике произошла утечка химвещества, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - На фабрике по производству зеркал в северо-западной турецкой провинции Текирдаг произошла утечка химического вещества, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается о 30 пострадавших работниках предприятия.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.

Ситуация с утечкой химвещества была взята под контроль.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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