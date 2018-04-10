В Турции на фабрике произошла утечка химвещества, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - На фабрике по производству зеркал в северо-западной турецкой провинции Текирдаг произошла утечка химического вещества, пишут во вторник турецкие СМИ.
Сообщается о 30 пострадавших работниках предприятия.
Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как критическое.
Ситуация с утечкой химвещества была взята под контроль.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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