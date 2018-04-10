Эрдоган раскритиковал заявление МИД РФ

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Турция должна вернуть Африн сирийским властям, пишут во вторник турецкие СМИ.

Эрдоган назвал заявление Лаврова ошибочным и отметил, что никто не вправе указывать Турции, как ей действовать в Африне.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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