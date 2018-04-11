Генсек НАТО посетит Турцию

11 апреля 2018 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию 16 апреля. Об этом сообщают в среду турецкие СМИ.

В рамках визита ожидаются встречи генсека НАТО с официальными лицами страны.

В рамках встреч будет обсужден ряд региональных вопросов, в том числе урегулирование сирийского кризиса.

Согласно данным СМИ, Столтенберг также планирует обсудить с турецкой стороной операцию "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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