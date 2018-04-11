В Турции откроется самая большая в мире мечеть

Самая большая в мире мечеть Чамлыджа откроется в Стамбуле в священный месяц мусульман рамадан – с 15 мая до 14 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на NewsTurk.

Издание отмечает, что строительные работы уже завершены и в данный момент заканчиваются внутренние отделочные работы и роспись стен.

Мечеть Чамлыджа занимает пятнадцать тысяч метров и сможет вместить до 50 тысяч человек. Четыре из шести минаретов достигают в высоту 107.1 метров, два оставшихся – 90 метров. Рядом с мечетью планируют открыть культурный центр, включающий галерею, библиотеку и конференц-залы.

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