Эрдоган и Трамп обсудили Сирию

12 апреля 2018 02:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Состоялся телеонный разговор президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что стороны в ходе разговоров обсудили последние события в Сирии.

Напомним, что в понедельник территория аэродрома Т-4 в сирийской провинции Хомс подверглась ракетной атаке, в ходе которой были ранены и убиты граждане САР. Власти пострадавшей страны обвинили в массированном ударе Израиль.

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