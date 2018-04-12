Турция ожидает от России перехода на безвизовый режим

12 апреля 2018 13:43 (UTC+04:00)

Анкара ожидает от Москвы возвращения безвизового режима для турецких граждан, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой в четверг, передает РИА Новости.

"Наши отношения с Россией развиваются стремительно, мы провели уже семь заседаний Совета сотрудничества высшего уровня. Серьезное значение имел визит в Анкару российского президента Владимира Путина (3-4 апреля). За год мы достигли существенного роста товарооборота — на 32%. В прошлом году Турция приняла около 5 миллионов туристов из РФ, в этом году мы ждем 6 миллионов. Мы ждем возвращения безвизового режима, о чем заявили российской стороне", — сказал Аксой на брифинге в Анкаре.

Как ранее заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов, Россия готова обсуждать меры по либерализации режима въезда отдельных категорий турецких граждан, прежде всего, водителей-дальнобойщиков и представителей крупного бизнеса. Он добавил, что, возможно, в будущем будут созданы условия и для начала разговора о возвращении к действию межправсоглашения 2010 года о взаимных поездках граждан.

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