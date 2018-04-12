Путин и Эрдоган отметили важность обеспечения условий для работы инспекторов ОЗХО в Сирии

12 апреля 2018 18:30 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, отметив важность обеспечения условия для работы в этой стране инспекторов Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), передает ТАСС.

"Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума, - сообщили в пресс-службе Кремля. - Подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы, направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО".

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