Президент Турции поручил ускорить строительство судоходного канала в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил ускорить строительство судоходного канала в Стамбуле, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что это важный проект и с его строительством медлить нельзя.

Напомним, что впервые о намерении реализовать проект строительства данного судоходного канала в 2011 году сообщил нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки от судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

Ширина канала, согласно планам, составит 400 метров, глубина - 25 метров. В сутки канал сможет пропускать 150-160 судов.

В настоящее время через Босфор за день в среднем проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически сделает европейскую часть Стамбула островом, окончательно отделив его от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса благодаря современной транспортной инфраструктуре, в том числе метро и скоростным поездам, а также с третьим аэропортом, который строится в европейской части Стамбула.

В рамках реализации этого проекта ожидается строительство и нового порта.

Строительство судоходного канала продолжится в течение пяти лет, и минимальный срок его эксплуатации составит 100 лет.

Официальный курс на 14 марта - 4.1358 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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