БАКУ /Trend/ - Парламент Турции обсудит вопрос о продлении чрезвычайного положения в седьмой раз, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Сообщается, что вопрос о продлении ЧП в Турции будет обсуждаться в парламенте 18 апреля.

Напомним, что ранее вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Ранее также сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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