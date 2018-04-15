Эрдоган провел телефонные разговоры с Путиным и Макроном

15 апреля 2018 00:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с президентами России и Франции, сообщают турецкие СМИ.

В ходе разговоров обсуждались ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

Эрдоган в ходе разговоров отметил недопустимость использования как химического оружия, так и обычного против мирного населения страны. Президент Турции также подчеркнул недопустимость еще большей дестабилизации в регионе.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. По Сирии было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

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Azernews Newspaper
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