В Турции может быть закрыт ряд государственных органов

БАКУ /Trend/ - В рамках перехода на президентскую форму правления в Турции будут проведены структурные изменения в ряде госорганов, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Согласно сообщению, ожидается, что с переходом на президентскую форму правления ряд турецких госорганов, которые сегодня подчиняются Кабинету министров, будут ликвидированы либо же объединены.

Отметим, что в настоящее время в подчинении Кабинета министров Турции находится 25 госорганов.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2019 году с переходом на президентскую форму правления, в Турции будет упразднен пост премьер-министра.

В то же время, число депутатов парламента Турции возрастет с 550 до 600, будут созданы новые комиссии.

Напомним, что в апреле 2017 года в Турции состоялся референдум о внесении изменений в Конституцию страны.

За поправки в Конституцию проголосовали 51,33 процента избирателей. Согласно поправкам, граждане Турции имеют право с 18 лет баллотироваться в депутаты. Ранее возрастной ценз составлял 25 лет. Согласно поправкам, президентом страны может быть избран гражданин Турции не моложе 40 лет. Президент также возглавляет правительство и имеет полномочия по назначению и смене министров. При этом он не обязательно должен быть беспартийным.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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