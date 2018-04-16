Руководство Сирии не должно остаться безнаказанным - Генсек НАТО

16 апреля 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Применившее химическое оружие против мирного населения руководство Сирии не должно остаться безнаказанным, сказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу TRT Haber.

Генсек отметил, что Турция в качестве члена НАТО поддержала США в проведении воздушных операций в Сирии.

«Мы благодарны Турции, которая поддержала воздушные операции в Сирии. Турция является ценным союзником для нас», - сказал Столтенберг.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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