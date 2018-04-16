Дальнейшие деструктивные планы Запада не ограничатся Ближним Востоком – эксперт

БАКУ /Trend/ - В дальнейших деструктивных планах Запада значится не только Ближний Восток, но также страны Азии, сказал Trend турецкий эксперт по внешней политике Фатих Озтосун.

По словам эксперта, в настоящее время для Запада важнее всего только собственные интересы и поэтому Западные государства не заинтересованы в развитии мусульманских стран, так как они в минувшие годы активно развивали свою национальную политику.

По мнению эксперта, Запад поэтапно осуществляет планы по ослаблению мусульманских государств, а также стран Азии.

Эксперт считает, что Запад также не заинтересован в укреплении отношений Турции и России.

По мнению Фатиха Озтосуна, одним из следующих шагов Запада станет обострения отношений между Анкарой и Москвой.

«События в Сирии и в целом на Ближнем Востоке это первый этап ослабления стран региона», - сказал Озтосун.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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