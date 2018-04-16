Дальнейшие деструктивные планы Запада не ограничатся Ближним Востоком – эксперт

16 апреля 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В дальнейших деструктивных планах Запада значится не только Ближний Восток, но также страны Азии, сказал Trend турецкий эксперт по внешней политике Фатих Озтосун.

По словам эксперта, в настоящее время для Запада важнее всего только собственные интересы и поэтому Западные государства не заинтересованы в развитии мусульманских стран, так как они в минувшие годы активно развивали свою национальную политику.
По мнению эксперта, Запад поэтапно осуществляет планы по ослаблению мусульманских государств, а также стран Азии.

Эксперт считает, что Запад также не заинтересован в укреплении отношений Турции и России.

По мнению Фатиха Озтосуна, одним из следующих шагов Запада станет обострения отношений между Анкарой и Москвой.

«События в Сирии и в целом на Ближнем Востоке это первый этап ослабления стран региона», - сказал Озтосун.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
ВС Турции начали военную операцию против РПК на юге страны
Турция 16:59
Минздрав Турции закупает медикаменты для провинциальной больницы
Тендеры 16:56
Госорган Турции закупает стальные трубы
Тендеры 16:46
Минздрав Турции закупает медицинские принадлежности
Тендеры 16:37
Песков прокомментировал слова Макрона о противоречиях России и Турции
Россия 16:35
Муниципалитет Турции закупает CNG
Тендеры 16:35
Государственная больница Турции объявила тендер на закупку хирургических инструментов
Тендеры 16:30
НАТО осознает важность Турции – Генсек
Турция 15:48
Руководство Сирии не должно остаться безнаказанным - Генсек НАТО
Турция 14:42
Турецкая компания ищет подрядчика для строительства электросети
Тендеры 14:25
Управление по развитию жилищного строительства Турции объявило тендер
Тендеры 14:22
Площадь «Таксим» в Стамбуле полностью перекрыта полицией – СМИ
Турция 14:01
Обнародована дата завершения строительства первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта в Стамбуле
Бизнес 14:00
В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции
Турция 13:53
Минздрав Турции объявил тендер на строительство центра лучевой терапии
Тендеры 13:44
Минздрав Турции ищет подрядчиков для строительства поликлиник
Тендеры 13:43
Турция в 2018 году примет до 40 миллионов туристов - Эрдоган
Туризм 13:24
Из МИД Турции уволено 20 процентов сотрудников – Чавушоглу
Турция 12:40