В Турции задержаны члены «бригады смертников» ИГ

17 апреля 2018 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья в ходе спецоперации задержаны четыре члена «бригады смертников» из террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут во вторник местные СМИ.

Сообщается, что двое из задержанных являются гражданами Ирака, а двое граждане Сирии. Среди задержанных - одна женщина.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим что ранее в 13 апреля в турецкой провинции Адана на юге страны в рамках спецоперации задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В КНДР послы России, Ирана и Палестины встретились с коллегой из Сирии
Россия 10:28
США хотят заменить контингент в Сирии на силы арабских стран
США 10:24
Главы МИД Северных стран обсудят отношения с Россией
Россия 09:26
ООН отправит около 60 человек для сбора данных о преступлениях в Сирии
Арабские страны 04:57
США непричастны к ракетному удару в провинции Хомс - Пентагон
США 03:05
Сирийская система ПВО сбила ракеты рядом с Хомсом
Арабские страны 02:37
Минобороны РФ рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию
Россия 16 апреля 20:14
В Британии сообщили, что приняли более 10 тысяч сирийских беженцев
Европа 16 апреля 19:13
Представитель России при ОЗХО назвал удар по Сирии актом агрессии
В мире 16 апреля 18:36
Франция и Британия рассказали странам ЕС подробности об операции в Сирии
Европа 16 апреля 16:00
Лавров: Россия не пыталась изменить место "химатаки" в Думе
Россия 16 апреля 15:52
В ЕС назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
Европа 16 апреля 15:50
ЕС призвал использовать ситуацию вокруг САР для активизации урегулирования
Европа 16 апреля 15:10
Россия отвергла обвинения в попытках помешать работе ОЗХО в Сирии
Россия 16 апреля 15:07
Главы МИД стран ЕС согласовали позицию по событиям в Сирии
Европа 16 апреля 14:50
Макрон рассказал, когда коалиция покинет Сирию
Европа 16 апреля 14:20
В России обвинили США в попытках подорвать авторитет миссии ОЗХО в Сирии
Россия 16 апреля 13:37
Российские военные заявили о готовности помочь работе ОЗХО в Сирии
Россия 16 апреля 13:31