В Турции задержаны члены «бригады смертников» ИГ

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья в ходе спецоперации задержаны четыре члена «бригады смертников» из террористической организации «Исламское Государство» (ИГ), пишут во вторник местные СМИ.

Сообщается, что двое из задержанных являются гражданами Ирака, а двое граждане Сирии. Среди задержанных - одна женщина.

О других деталях операции не сообщается.

Отметим что ранее в 13 апреля в турецкой провинции Адана на юге страны в рамках спецоперации задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей (ИГ).

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн.

12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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