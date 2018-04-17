Правительство Турции продлило режим чрезвычайного положения на три месяца

17 апреля 2018 21:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Турции приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление вице-премьера Бекира Боздага.

Ранее Совет национальной безопасности Турции рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

На заседании было подчеркнуто, что для международного сообщества жизненно важно предпринимать совместные действия с целью предотвращения массовых убийств в Сирии. Также отмечалось, что поддержка стран-союзников в борьбе с терроризмом была вполне ожидаемой.

Заседание проходило под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По итогам заседания было рекомендовано продлить режим чрезвычайного положения в стране.

Напомним, что ранее вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Ранее также сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

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