Кортеж главы МВД Турции попал в ДТП, есть пострадавшие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кортеж главы МВД Турции Сулеймана Сойлу попал в ДТП в провинции Текирдаг, сообщают в среду турецкие СМИ.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Сойлу среди пострадавших нет.

По данным СМИ, ДТП произошло в результате потери управления водителем грузовика, проезжавшего рядом.

О других деталях ДТП не сообщается.

Отметим, что в течение трех месяцев (январь-февраль-март) в Турции были зарегистрированы 93966 ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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