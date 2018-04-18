Наш кандидат в президенты – уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган - Бахчели

18 апреля 2018 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о поддержке кандидатуры президента страны Тайипа Эрдогана на досрочных президентских выборах 24 июня.

"Наш кандидат в президенты – уважаемый Реджеп Тайип Эрдоган", - написал Бахчели в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в Турции пройдут 24 июня.

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Azernews Newspaper
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