Досрочные выборы в интересах Турции – премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Досрочные выборы исключительно во благо Турции, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Йылдырыма, события последних двух лет, происходившие в Турции, свидетельствуют о том, что страна сталкивалась с серьезными угрозами.

«Объявление даты досрочных выборов стало неожиданностью для сил, которые хотят навредить народу Турции», - сказал Йылдырым.

Премьер-министр отметил, что Турцию ожидает прекрасное будущее.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Выборы состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой обсуждались предложения лидера МНР относительно проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Отметим, что накануне лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции состоятся президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидалось, парламентские и президентские выборы должны были проведены в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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