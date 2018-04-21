МИД Турции отреагировал на критику США досрочных выборов в стране

21 апреля 2018 01:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Критика, озвученная в заявлении Госдепа США в связи с проведением досрочных президентских и парламентских выборов в Турции в условиях режима чрезвычайного положения,является неприемлемой. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, сообщают турецкие СМИ.

Аксой подчеркнул, что это - проявление двойных стандартов.

Ранее в четверг официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, Турции будет сложно провести свободные, честные и прозрачные выборы в условиях действия в стране режима ЧП.

Отметим, что 20 апреля парламент Турции утвердил дату проведения досрочных выборов. За проведение досрочных парламентских и президентских выборов проголосовали 386 депутатов из 537, выборы состоятся 24 июня.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Напомним, что на этой неделе президент Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой обсуждались предложения лидера МНР относительно проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Накануне этой встречи лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели, досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции должны были состояться президентские, парламентские и муниципальные выборы. Ожидалось, что парламентские и президентские выборы пройдут в один день.

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