Угроза для Турции исходит от ее стратегических партнеров - Эрдоган

21 апреля 2018 23:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Угроза для Турции исходит от ее стратегических партнеров. Об этом зявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают турецкие СМИ.

"Мы не можем купить у США оружие за деньги, но к сожалению они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы. Так от кого исходит угроза? В первую очередь от стратегических партнеров", - сказал Эрдоган.

Кроме этого президент Турции отметил, что число нейтрализованных внутри Турции, а также на севере Ирака террористов РПК и YPG за последние три года составляет 16 тысяч 650.

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