Цепная авария в Турции, более 20 пострадавших

23 апреля 2018 09:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум на севере страны в результате цепной аварии, во время которой столкнулись 10 транспортных средств, по предварительным данным, пострадали 22 человека, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что все они являются гражданами Турции. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

По данным СМИ, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое.

Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции были зарегистрированы 93 966 ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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