В ряде европейских стран запретили проведение акций в знак поддержки правительства Турции

БАКУ /Trend/ - Нидерланды, Австрия и Германия запретили проведение акций в знак поддержки правительства Турции перед досрочными парламентскими и президентскими выборами, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как сообщалось ранее, президент Турции заявил, что начнет европейское турне, где проведет встречу с представителями турецкой диаспоры.

Отметим, что в марте 2017 года правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который намеревался посетить Роттердам для участия в митинге турецкой общины в преддверии референдума в Турции.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Напомним, что на прошлой неделе президент Эрдоган и лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели провели встречу, в рамках которой обсуждались предложения лидера МНР относительно проведения досрочных президентских и парламентских выборов в Турции.

Накануне этой встречи лидер MHP выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

По словам Бахчели, досрочные выборы должны быть проведены 26 августа текущего года.

Отметим, что в 2019 году в Турции должны были состояться президентские, парламентские и муниципальные выборы. Ожидалось, что парламентские и президентские выборы пройдут в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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