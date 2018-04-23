Турция открыла детскую больницу в сирийском Африне

23 апреля 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция открыла детскую больницу в сирийском Африне в районе Джандарис, говорится сообщении Генштаба ВС Турции, распространенном в понедельник.

В сообщении отмечается, что наряду с детской больницей в Джандарис также будут функционировать мобильные детские больницы в других освобожденных от террористов районах.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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