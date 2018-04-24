Глава Минэкономики Турции провел переговоры с Новаком и Ткачевым в Москве

24 апреля 2018 03:51 (UTC+04:00)

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщил в понедельник о проведенных им в Москве переговорах с сопредседателем российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, главой Минэнерго России Александром Новаком и главой Минсельхоза Александром Ткачевым, он обсудил с ними позитивные аспекты и проблемы в российско-турецких отношениях, передает РИА Новости.

"С министром энергетики РФ Александром Новаком мы всесторонне обсудили наши торговые и экономические отношения, решительно настроены укреплять их позитивные аспекты и решать существующие проблемы. С министром сельского хозяйства Александром Ткачевым обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве с учетом взаимных интересов", — написал Зейбекчи в Twitter.

В понедельник Россельхознадзор с 24 апреля разрешил поставки в РФ томатов еще пяти турецких предприятий, которые были проинспектированы в этом месяце. Ранее Россельхознадзор разрешил поставки томатов 15 турецких компаний.

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