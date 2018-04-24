Оппозиционные партии Турции могут выдвинуть кандидатуру Абдуллаха Гюля на президентские выборы

БАКУ /Trend/ - Оппозиционная Народно республиканская партия (CHP) и İYİ Parti могут выдвинуть кандидатуру экс-президента Абдуллаха Гюля на пост президента Турции в качестве единого кандидата, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в конце этой недели CHP и «İYİ Parti» объявят кандидатуру Гюля на пост президента.

Напомним, что сам Абдуллах Гюль все еще не прокомментировал эту информацию.

Ранее лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с заявлением, призвав турецкое правительство провести досрочные парламентские и президентские выборы.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

"Правительство приветствовало предложение [лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели] о проведении досрочных выборов. Они состоятся 24 июня 2018 года", - сказал глава государства.

Отметим, что в 2019 году в Турции должны были состояться президентские, парламентские и муниципальные выборы. Ожидалось, что парламентские и президентские выборы пройдут в один день.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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