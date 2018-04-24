Президент Турции посетит Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале мая текущего года посетит Узбекистан. Об этом сообщили Trend источник в правительстве Турции.

Как отметил собеседник агентства, визит президента Турции в Узбекистан был согласован заранее. «В настоящее время ведутся переговоры с узбекской стороной для уточнения даты визита Эрдогана в Узбекистан», - сказал источник.

Источник также отметил, что во время визита президента Турции в Узбекистан, планируется обсудить с президентом Шавкатом Мирзиеёвым развитие двухсторонних экономических и политических отношений.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в стране создано более 20 предприятий с турецкими инвестициями, а при министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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