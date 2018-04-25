Генштаб Турции о числе ликвидированных террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - В рамках операций ВВС Турции на севере Ирака сегодня утром были уничтожены 10 членов террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут в среду турецкие СМИ.

Операции были проведены в районе Авашин.

Отметим, что в последний раз аналогичные операции были проведены ВВС Турции на севере Ирака на прошлой неделе.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.