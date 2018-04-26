ДТП в Турции - свыше 20 раненных

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком по предварительным данным получили ранения 25 человек, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции и были доставлены в городскую больницу.

Отметим, что в течение января-марта 2018 года в Турции были зарегистрированы 93 966 ДТП.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.