Оглашены сроки выдвижения кандидатов на пост президента Турции

26 апреля 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 4 по 9 мая политические партии Турции могут выдвинуть кандидатов на пост президента странны, говорится в четверг в сообщении Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции.

Согласно сообщению, после указанной даты ни одна кандидатура не будет принята вне зависимости от партии.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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