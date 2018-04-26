Правящая партия Турции проведет акции поддержки выборов почти в 60 провинциях

БАКУ /Trend/ - Правящая Партия справедливости и развития Турции (ПСР) проведет акции поддержки парламентских и президентских выборов в 58 провинциях страны, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что почти во всех предвыборных акциях примет участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Первая акция в рамках предвыборной кампании пройдет в восточной провинции Измир 28 апреля.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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