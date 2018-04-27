Эрдоган провел телефонный разговор с генсеком ООН

27 апреля 2018 00:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора Гутерриш выразил надежду на то, что Анкара продолжит вносить вклад в деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Эрдоган в свою очередь заверил, что Анкара и впредь продолжит вносить вклад в деятельность UNRWA.

Кроме того, стороны подчеркнули важность активизации усилий по достижению политического урегулирования, обеспечению прочного мира и стабильности в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В ООН назначили спецпосланника по Мьянме
Другие страны 26 апреля 21:19
Россия и Турция приступили к обсуждению второго этапа контракта по С-400
Россия 26 апреля 19:41
В СЭЗ "Ангрен" в Узбекистане привлекаются корейские и турецкие инвестиции
Бизнес 26 апреля 14:00
Россия впервые продала Турции гражданские вертолеты
Россия 26 апреля 13:39
Турция и Азербайджан являются самыми близкими друг другу странами – депутат
Политика 26 апреля 08:44
Турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной - министр (Эксклюзив)
Бизнес 26 апреля 06:58
Турция против намерений США увязать поставки С-400 и F-35
Турция 26 апреля 01:38
За 15 лет президентства Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития - Эрдоган
Политика 25 апреля 20:56
В решении карабахского конфликта ни одна страна не поддерживает Азербайджан так, как Турция - депутат
Политика 25 апреля 18:43
Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида
Энергетика 25 апреля 17:47
Китай готов сотрудничать с Азербайджаном на благо народов обеих стран - премьер
Политика 25 апреля 17:45
Азербайджан и Турция выходят на новый уровень сотрудничества - эксперт
Бизнес 25 апреля 17:38
В ООН сообщили, сколько средств может собрать конференция по Сирии
Арабские страны 25 апреля 17:05
Встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии ожидается 28 апреля
Россия 25 апреля 16:51
Состоялось VII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция (ФОТО)
Политика 25 апреля 15:16
ООН будет работать с международным сообществом для поиска путей урегулирования в Сирии
Арабские страны 25 апреля 12:25
Россия начала производство С-400 для Турции
Россия 25 апреля 12:23
Могерини: ЕС выделит Турции для помощи беженцам еще €3 млрд на ближайшие два года
Турция 25 апреля 12:05