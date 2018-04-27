Досрочные выборы в Турции востребованы турецким народом - Эрдоган

27 апреля 2018 13:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции востребованы турецким народом, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эгдоган также отметил, что для него наиболее важным являются интересы народа.

Глава государства также отметил, что после выборов Турция станет еще более сильной страной.
Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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