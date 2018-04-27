Помпео отлично понимает ситуацию в Сирии – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Майк Помпео отлично понимает ситуацию в Сирии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что, если, как обещали США, PYD и YPG покинут сирийский Манбидж, не будет необходимости в начале новой военной операции ВС Турции на севере Сирии.

По его словам, PYD и YPG являются угрозой для Турции и всего региона.

Отметим, что сегодня в Брюсселе состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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