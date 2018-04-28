В Турции введут запрет на продажу алкогольных напитков

БАКУ /Trend/ - В Турции будет введен запрет на продажу алкогольных напитков 24 июня 2018 года, в день президентских и парламентских выборов в стране, говорится в сообщении Высшей избирательной комиссии (YSK) Турции, распространенном в субботу.

В сообщении отмечается, что в связи с проведением выборов, начиная с 06:00 по 00:00 на всей территории Турции будет действовать запрет на продажу алкогольных напитков.

В день проведения выборов будут также закрыты все кафетерии и развлекательные центры.

В сообщении отмечается, что в день выборов также запрещено проводить свадьбы.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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