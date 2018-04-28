Экс президент Турции Абдуллах Гюль не станет участвовать в президентских выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - Экс президент Турции Абдуллах Гюль не станет выдвигать своей кандидатуры на президентских выборах в Турции. Об этом заявил сам Гюль, сообщают в субботу турецкие СМИ.

«Я всегда говорил, что после ухода с поста президента Турции, уйду и из большой политики», - сказал Гюль.

Отметим, что ранее некоторые СМИ сообщили, что оппозиция Турции выдвинет кандидатуру экс президента Абдуллаха Гюля на пост президента страны.

Отметим, что в досрочных парламентских и президентских выборах, которые пройдут в Турции 24 июня, примут участие 11 политических партий.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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