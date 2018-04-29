Турция представит свою экспозицию на обороной выставке "Армия-2018"

Турция и еще семь иностранных государств уже подтвердили участие национальных экспозиций в Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Об этом сообщил в субботу замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности министерства генерал-майор Роман Кордюков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает ТАСС.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что в 2017 году "Армию" посетили представители 114 иностранных государств и 65 официальных военных делегаций.

Международный военно-технический форум "Армия - 2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке "Патриот".

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