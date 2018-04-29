Турция намерена укреплять отношения с Узбекистаном – Эрдоган

29 апреля 2018 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция намерена укреплять отношения с Узбекистаном во всех сферах, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед визитом в Узбекистан, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

Он отметил, что Узбекистан является важной для Турции страной.

По словам Эрдогана, Турция всегда придавала особое значение развитию отношений с тюркоязычными странами.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в стране создано более 20 предприятий с участием турецких инвестиций, а при министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эрдоган: Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна
Турция 28 апреля 11:46
Досрочные выборы в Турции востребованы турецким народом - Эрдоган
Турция 27 апреля 13:07
Правящая партия Турции проведет акции поддержки выборов почти в 60 провинциях
Турция 26 апреля 15:45
Азербайджан и Турция будут развивать отношения во всех сферах - Эрдоган
Турция 25 апреля 16:23
Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросе нагорно-карабахского конфликта – Эрдоган
Турция 25 апреля 15:59
Президент Турции посетит Узбекистан
Турция 24 апреля 14:06
В ряде европейских стран запретили проведение акций в знак поддержки правительства Турции
Турция 23 апреля 13:20
Досрочные выборы в Турции - опережающий шаг - Эрдоган
Турция 20 апреля 18:36
Эрдоган и лидер оппозиции обсудят проведения досрочных выборов в Турции
Турция 18 апреля 09:29
Главы Турции и Ирана обсудили ситуацию в Сирии
Турция 17 апреля 17:21
Эрдоган проведет телефонный разговор с Хасаном Рухани
Турция 17 апреля 13:58
Турция в 2018 году примет до 40 миллионов туристов - Эрдоган
Туризм 16 апреля 13:24
Президент Турции поручил ускорить строительство судоходного канала в Стамбуле
Турция 13 апреля 09:36
Президент Турции о числе уничтоженных на севере Ирака террористов
Турция 10 апреля 13:43
Турция достигнет нового рекорда в туризме – Эрдоган
Туризм 9 апреля 17:14
Президент Турции раскритиковал деятельность Центробанка страны
Турция 5 апреля 09:35
Президент Турции примет главу разведки страны
Турция 5 апреля 09:14
Турция и Россия намерены создать полевой госпиталь в Сирии – Эрдоган
Турция 4 апреля 17:32