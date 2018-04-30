Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере оборонной промышленности, а также ряд важных региональных и двухсторонних вопросов, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Ташкенте, во время совместной пресс-конференции с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщают в понедельник турецкий СМИ.

По словам Эрдогана, в настоящее время отношения Турции и Узбекистана достигли стратегического уровня.

«Турция и Узбекистан также заметно усилили отношения в сфере экономики», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до пяти миллиардов долларов США.

Отметим, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Узбекистан.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в стране создано более 20 предприятий с участием турецких инвестиций, а при министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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