Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудят урегулирование сирийского кризиса

3 мая 2018 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудит в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео вопрос урегулирования сирийского кризиса, пишут в четверг турецкие СМИ.

Точная дата встречи пока неизвестна, но ожидается, что Чашушоглу посетит Вашингтон в ближайшие дни.

Отметим, что ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой была обсуждена операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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