Премьер-министр призвал народ Турции объединиться вокруг правящей партии

3 мая 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выступил с прощальной речью и призвал народ Турции объединиться вокруг турецкого правительства, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Премьер-министр отметил, что экономические и политические высоты, которых достигла Турция, были не из легких.

«Пусть знает каждый, что правящая партия Справедливости и развития (ПСР) всегда выступала в интересах турецкого народа», - сказал Йылдырым.

Йылдырым также выразил уверенность в том, что во время президентских и парламентских выборов народ Турции поддержит ПСР.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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