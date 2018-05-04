Турция еще не завершила операцию в сирийском Африне – Эрдоган

4 мая 2018 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВС Турции еще не завершили военную операцию в сирийском Африне, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что в настоящее время основной работой ВС Турции являться очистка населенных пунктов от противопехотных и противотанковых мин.

Глава государства отметил, что дальнейшие шаги для очистки северных районов Сирии от террористов и в частности ожидаемая военная операция в районе Манбидж будет обсуждена в США между главой МИД Турции и Госсекретарем США.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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